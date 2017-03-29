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Водитель маршрутки пострадал при столкновении с грузовиком в Ижевске
Опубликована: Сегодня 10:11 Водитель маршрутного микроавтобуса получил травмы в аварии с грузовиком на повороте в Ягул. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло на перекрестке объездной с улицей Новоярушкинской.
Водитель микроавтобуса без пассажиров отправлялся на свой маршрут, при повороте не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате мужчина за рулем общественного транспорта получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.
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