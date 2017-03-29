Водитель маршрутки пострадал при столкновении с грузовиком в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:11



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Водитель микроавтобуса без пассажиров отправлялся на свой маршрут, при повороте не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате мужчина за рулем общественного транспорта получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.