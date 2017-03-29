Украина понесла экспортные потери на миллиарды долларов

Опубликована: Сегодня 10:52

фото: avufa.ru
За последние два года экспортные потери Украины из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России составили почти 13 миллиардов долларов. Как пишет «Лента.ру», об этом сообщается в брошюре «Экспортная стратегия Украины», опубликованной на сайте Министерства экономического и развития и торговли.

По данным ведомства, доля Крыма и «отдельных районов» Донецкой и Луганской областей в общем экспорте Украины сократилась с 26,6 процента в 2013 году до 10,4 процента в 2015-м. За этот двухлетний период экспорт из Донецкой области упал на 70 процентов, из Луганской — на 93 процента.

«В стоимостном выражении экспортные потери из этих регионов и из временно оккупированного Крыма (стандартная формулировка Киева, касающаяся присоединившегося к России в 2014 году Крымского полуострова, — прим. «Ленты.ру») составили 12,9 миллиарда долларов США из общего объема экспортных потерь Украины в размере 25,2 миллиарда долларов США за двухлетний период», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в документе, экспорт товаров и услуг из Украины в Россию с 2012 по 2016 год сократился в пять раз — с 17,3 миллиарда долларов до 3,6 миллиарда.



Загрузка...
Теги
выставка ремонт Игра природа банк Ижавто конкурс правительство лес США алкоголь убийство СКП Удмуртия здоровье пожар медицина погода наркотики МЧС Глазов долг технологии штраф творчество пристав траур Голливуд СМИ Россия семья преступление полиция звезда терроризм МВД молодежь ИжГТУ суд мода Интернет строительство торговля промышленность дети Госсовет УР самолет армия Сарапул музыка Москва дороги животные Дмитрий Медведев Можга кино рейтинг зоопарк вода Ижевск туризм ГИБДД транспорт оружие школа Воткинск безопасность фестиваль Александр Волков Новый год/Рождество телевидение свадьба футбол недвижимость прокуратура Ува ГЖД Балезино бюджет биатлон депутат религия образование ветеран Украина хоккей Малая Пурга видео бизнес Владимир Путин занятость ДТП физкультура пенсия праздник Завьялово инвалид выборы финансы ЖКХ
Все теги
Яндекс.Погода