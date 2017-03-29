Украина понесла экспортные потери на миллиарды долларов

Опубликована: Сегодня 10:52



фото: avufa.ru фото: avufa.ru

По данным ведомства, доля Крыма и «отдельных районов» Донецкой и Луганской областей в общем экспорте Украины сократилась с 26,6 процента в 2013 году до 10,4 процента в 2015-м. За этот двухлетний период экспорт из Донецкой области упал на 70 процентов, из Луганской — на 93 процента.«В стоимостном выражении экспортные потери из этих регионов и из временно оккупированного Крыма (стандартная формулировка Киева, касающаяся присоединившегося к России в 2014 году Крымского полуострова, — прим. «Ленты.ру») составили 12,9 миллиарда долларов США из общего объема экспортных потерь Украины в размере 25,2 миллиарда долларов США за двухлетний период», — говорится в сообщении.Кроме того, как отмечается в документе, экспорт товаров и услуг из Украины в Россию с 2012 по 2016 год сократился в пять раз — с 17,3 миллиарда долларов до 3,6 миллиарда.