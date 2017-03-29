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В Ижевске выстрелом в голову убит местный бизнесмен
Опубликована: Сегодня 11:47 Сегодня утром в Ижевске на улице Школьной обнаружено тело мужчины. По факту убийства 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
Тело руководителя коммерческой фирмы, занимавшейся производством и реализацией автомобильных запчастей, было найдено около 8.00 возле трамвайных путей напротив дома № 26 по ул. Школьная. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате огнестрельных ранений головы.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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