В Ижевске выстрелом в голову убит местный бизнесмен

Опубликована: Сегодня 11:47

фото: vk.com/izh_dni
Сегодня утром в Ижевске на улице Школьной обнаружено тело мужчины. По факту убийства 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Тело руководителя коммерческой фирмы, занимавшейся производством и реализацией автомобильных запчастей, было найдено около 8.00 возле трамвайных путей напротив дома № 26 по ул. Школьная. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате огнестрельных ранений головы.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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