В Удмуртии в ДТП с «КамАЗом» погиб пассажир «Лады Гранты»

Опубликована: Сегодня 12:39

фото: ГУ МЧС РФ по УР
В Удмуртии после столкновения с «КамАЗом» погиб пассажир легковушки. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ДТП произошло накануне днем, 28 марта около 16.00 на 14-м километре автодороги Ува – село Чекан.

38-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением, его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». В результате аварии смертельную травму получил пассажир легкового автомобиля – 39-летний мужчина. Водитель «Лады Гранты» и двое пассажиров были госпитализированы.



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