В Удмуртии в ДТП с «КамАЗом» погиб пассажир «Лады Гранты»

Опубликована: Сегодня 12:39



фото: ГУ МЧС РФ по УР фото: ГУ МЧС РФ по УР

38-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением, его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». В результате аварии смертельную травму получил пассажир легкового автомобиля – 39-летний мужчина. Водитель «Лады Гранты» и двое пассажиров были госпитализированы.