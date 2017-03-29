Общежитие на 600 мест построят в Ижевске на территории студенческого городка ИжГТУ

Опубликована: Сегодня 13:27

фото: innobinc.ru
На территории студенческого городка ИжГТУ имени Михаила Калашникова в Ижевске планируется построить общежитие на 600 мест. Об этом «Моей Удмуртии» сообщил ректор технического университета Валерий Грахов. По его словам, это задача непростая, но она — приоритетная в плане развития инфраструктуры вуза.

«Генеральный проектировщик у нас — «Удмуртгражданпроект», проектно-сметная документация первого этапа подготовлена. Буквально со следующей недели, когда приступит к работе проректор по материально-техническому развитию, будет проведён анализ этого первого этапа. Мы посмотрим, не устарели ли какие-то технические решения и условия. И немедленно приступим к дальнейшей работе», — отметил Грахов.

Конкретных сумм ректор ИжГТУ не назвал, но при этом подчеркнул, «по источникам финансирования план есть».

«Мы надеемся включиться в большую работу по тому мероприятию, которое планируется через два года — это 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. И в рамках этого события мы претендуем на какую-то долю финансирования из регионального и федерального бюджетов», — отметил ректор.

Говоря о сроках начала строительства, Валерий Грахов сообщил, что это перспектива ближайших трёх лет.



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