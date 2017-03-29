|
Общежитие на 600 мест построят в Ижевске на территории студенческого городка ИжГТУ
Опубликована: Сегодня 13:27 На территории студенческого городка ИжГТУ имени Михаила Калашникова в Ижевске планируется построить общежитие на 600 мест. Об этом «Моей Удмуртии» сообщил ректор технического университета Валерий Грахов. По его словам, это задача непростая, но она — приоритетная в плане развития инфраструктуры вуза.
«Генеральный проектировщик у нас — «Удмуртгражданпроект», проектно-сметная документация первого этапа подготовлена. Буквально со следующей недели, когда приступит к работе проректор по материально-техническому развитию, будет проведён анализ этого первого этапа. Мы посмотрим, не устарели ли какие-то технические решения и условия. И немедленно приступим к дальнейшей работе», — отметил Грахов.
Конкретных сумм ректор ИжГТУ не назвал, но при этом подчеркнул, «по источникам финансирования план есть».
«Мы надеемся включиться в большую работу по тому мероприятию, которое планируется через два года — это 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. И в рамках этого события мы претендуем на какую-то долю финансирования из регионального и федерального бюджетов», — отметил ректор.
Говоря о сроках начала строительства, Валерий Грахов сообщил, что это перспектива ближайших трёх лет.
Загрузка...