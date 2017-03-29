Общежитие на 600 мест построят в Ижевске на территории студенческого городка ИжГТУ

Опубликована: Сегодня 13:27



фото: innobinc.ru фото: innobinc.ru

«Генеральный проектировщик у нас — «Удмуртгражданпроект», проектно-сметная документация первого этапа подготовлена. Буквально со следующей недели, когда приступит к работе проректор по материально-техническому развитию, будет проведён анализ этого первого этапа. Мы посмотрим, не устарели ли какие-то технические решения и условия. И немедленно приступим к дальнейшей работе», — отметил Грахов.Конкретных сумм ректор ИжГТУ не назвал, но при этом подчеркнул, «по источникам финансирования план есть».«Мы надеемся включиться в большую работу по тому мероприятию, которое планируется через два года — это 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. И в рамках этого события мы претендуем на какую-то долю финансирования из регионального и федерального бюджетов», — отметил ректор.Говоря о сроках начала строительства, Валерий Грахов сообщил, что это перспектива ближайших трёх лет.