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В Великобритании герои реалити-шоу узнали о закрытии проекта спустя 8 месяцев
Опубликована: Сегодня 14:11 В Великобритании съемки нового реалити-шоу "Эдем" закончились громким скандалом. По его условиям, в марте 2016 участники — 23 незнакомца — на один год были поселены в отдалённый и изолированный от цивилизации уголок — полуостров Арднамерхан на северо-западе Шотландии, чтобы посмотреть, как они смогут самостоятельно построить новое общество и выжить в условиях дикой природы.
Как сообщает Ren.tv со ссылкой на британские СМИ, вернувшиеся домой участники узнали, что их шоу закрыли еще 8 месяцев назад. К этому моменту успел выйти только четвёртый эпизод сезона. Почти все время, что они провели на островах, вдалеке от цивилизации, в эфир не пошло.
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