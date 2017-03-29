|
Житель Сарапула отсидит 14 лет за изнасилования падчерицы
Опубликована: Сегодня 14:44 Четырнадцать лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима получил 32-летний житель Сарапула за изнасилования ребенка женщины, с которой проживал. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Выяснилось, что ранее судимый, нигде не работающий обвиняемый проживал в Сарапуле с супругой и ее 11-летней дочерью от первого брака. В августе 2016 года пьяный мужчина, оставшись наедине с девочкой, изнасиловал ее. После случившегося школьница выбежала из квартиры и рассказала обо всем бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.
Следствие выяснило, что этот эпизод обвиняемого оказался не единственным. В декабре 2011 года он на тот момент с 6-летней падчерицей выезжал в Камбарский район, где семья имеет свой дом, и там совершил в отношении нее аналогичные действия. В ходе следствия злоумышленник отрицал свою причастность к совершению преступления, однако собранные доказательства позволили в полном объеме доказать его вину.
Загрузка...