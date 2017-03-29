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Организаторы «Евровидения» пригрозили лишить Украину конкурса из-за ситуации с Россией
Опубликована: Сегодня 16:27 Украина может лишиться права проведения международного конкурса «Евровидение» из-за ситуации с запретом на въезд Юлии Самойловой. Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила об этом в интервью швейцарскому изданию Blick.
«Я глубоко сожалею о том, что Евровидение используют для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, она не для того, чтобы настраивать их друг против друга», — заявила Делтенре.
Она также подчеркнула, что намерения наложить санкции на Украину и исключить её из «Евровидения» вполне серьёзны, так как в EBU считают решение украинских властей о запрете въезда представительнице России "абсолютно неприемлемым".
В своём интервью представитель Европейского вещательного союза добавила, что за всю шестидесятилетнюю историю музыкального конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу. В настоящее время ведутся серьёзные переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко по поиску решения ситуации.
Ранее стало известно, что СБУ запретило въезд на Украину в течении трех лет участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Причиной такого решения стало выступление артистки в Крыму в 2015 году.
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