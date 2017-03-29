Организаторы «Евровидения» пригрозили лишить Украину конкурса из-за ситуации с Россией

Опубликована: Сегодня 16:27

фото: 112.ua
Украина может лишиться права проведения международного конкурса «Евровидение» из-за ситуации с запретом на въезд Юлии Самойловой. Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила об этом в интервью швейцарскому изданию Blick.

«Я глубоко сожалею о том, что Евровидение используют для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, она не для того, чтобы настраивать их друг против друга», — заявила Делтенре.

Она также подчеркнула, что намерения наложить санкции на Украину и исключить её из «Евровидения» вполне серьёзны, так как в EBU считают решение украинских властей о запрете въезда представительнице России "абсолютно неприемлемым".
 
В своём интервью представитель Европейского вещательного союза добавила, что за всю шестидесятилетнюю историю музыкального конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу. В настоящее время ведутся серьёзные переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко по поиску решения ситуации.

Ранее стало известно, что СБУ запретило въезд на Украину в течении трех лет участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Причиной такого решения стало выступление артистки в Крыму в 2015 году.
Загрузка...
Теги
звезда ГИБДД бизнес школа лес ремонт кино телевидение рейтинг наркотики образование ДТП Россия Дмитрий Медведев ЖКХ банк Игра выборы выставка вода Удмуртия свадьба армия молодежь Госсовет УР туризм хоккей Голливуд СМИ видео погода транспорт Новый год/Рождество США Балезино здоровье инвалид Ува занятость Малая Пурга ИжГТУ алкоголь мода зоопарк Владимир Путин фестиваль технологии пенсия оружие Завьялово правительство МЧС медицина биатлон Ижевск бюджет МВД Воткинск Александр Волков дороги праздник терроризм музыка семья депутат пристав штраф финансы Можга конкурс Глазов Интернет природа безопасность Ижавто суд Украина недвижимость религия творчество траур строительство полиция убийство футбол физкультура промышленность долг преступление прокуратура ГЖД дети Москва Сарапул самолет СКП животные ветеран пожар торговля
Все теги
Яндекс.Погода