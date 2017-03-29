В Удмуртии пьяный водитель «Нивы» при повороте не уступил дорогу грузовику

Опубликована: Сегодня 17:26



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В Госавтоинспекции отметили, что водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.