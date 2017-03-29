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В Удмуртии пьяный водитель «Нивы» при повороте не уступил дорогу грузовику
Опубликована: Сегодня 17:26 В Удмуртии пьяный водитель «Нивы» при повороте налево не уступил дорогу грузовику «МАН». В результате аварии 36-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло вечером 28 марта на 83 км дороги «М7 Волга подъезд к городам Ижевск, Пермь».
В Госавтоинспекции отметили, что водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
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