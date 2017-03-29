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Приставы освободили подземный переход около магазина «Электротехника в быту» в Ижевске
Опубликована: Сегодня 18:19 Сегодня судебные приставы освободили торговые площади в подземном переходе по ул. Удмуртская около магазина «Электротехника в быту», исполнив решение суда. Проверив 13 торговых помещений, они описали имущество, зафиксировали факт освобождения торговых площадей и опечатали их.
По данным администрации Ижевска, пешеходный переход требует капитального ремонта, к которому планируют приступить уже в ближайшее время. Во время проведения ремонтных работ переход будет функционировать.
Напомним, ранее арендатор торговых площадей не согласился с постановлением суда и пытался его обжаловать, но решение оставлено без изменения. Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов.
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