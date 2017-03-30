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В Ижевске начнут готовить специалистов в сфере ЖКХ
Опубликована: Сегодня 08:30 В Удмуртии будут готовить специалистов в сфере ЖКХ. Как пишут «Известия УР», приём на новое направление начнётся в Удмуртском госуниверситете уже в этом году.
Секретарь приёмной комиссии УдГУ Павел Ходырев сообщил, что в вузе появилась новая специальность экономического профиля – «экономика жилищно-коммунального комплекса». Это актуальное сейчас направление, специалисты которого востребованы в данной отрасли. Образовательные программы будут включать курсы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, с расчётами платы, с денежными потоками и финансовыми ресурсами в этой сфере.
По словам Павла Ходырева, планируется набрать две группы: одну на очное отделение и одну на заочное.
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