В Ижевске начнут готовить специалистов в сфере ЖКХ

Опубликована: Сегодня 08:30



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Секретарь приёмной комиссии УдГУ Павел Ходырев сообщил, что в вузе появилась новая специальность экономического профиля – «экономика жилищно-коммунального комплекса». Это актуальное сейчас направление, специалисты которого востребованы в данной отрасли. Образовательные программы будут включать курсы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, с расчётами платы, с денежными потоками и финансовыми ресурсами в этой сфере.По словам Павла Ходырева, планируется набрать две группы: одну на очное отделение и одну на заочное.