Видео соревнований сотрудников УФСБ из разных регионов России появилось в Сети

Опубликована: Сегодня 09:21



фото: Управление ФСБ по Удмуртии фото: Управление ФСБ по Удмуртии

Соревнования, посвященные 100-летию образования органов федеральной службы безопасности, состоялись 24 и 25 марта. Среди сотрудников органов госбезопасности Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Кировской области и Пермского края выбрали лучших пловцов, шахматистов, волейболистов, лыжников и стрелков. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан, серебро – у представителей Удмуртии, бронза досталась команде из Кировской области.