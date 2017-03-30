Видео соревнований сотрудников УФСБ из разных регионов России появилось в Сети

Опубликована: Сегодня 09:21

фото: Управление ФСБ по Удмуртии
В конце прошлой недели в Глазове прошли соревнования сотрудников УФСБ нескольких регионов России. Как сообщает информагентство «Сусанин», видео с «Глазовской звезды» появилось в Сети.

Соревнования, посвященные 100-летию образования органов федеральной службы безопасности, состоялись 24 и 25 марта. Среди сотрудников органов госбезопасности Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Кировской области и Пермского края выбрали лучших пловцов, шахматистов, волейболистов, лыжников и стрелков. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан, серебро – у представителей Удмуртии, бронза досталась команде из Кировской области.
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