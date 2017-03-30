Начальника УБиТ могут оштрафовать на неубранный с дорог Ижевска снег

Опубликована: Сегодня 10:13



фото: cod26.ru фото: cod26.ru

"Указанные нарушения закона создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, приводят к снижению эффективности мероприятий, принимаемых органами местного самоуправления г. Ижевска по благоустройству территории городского округа", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Удмуртии.В связи с этим в адрес Главы Ижевска внесено представление об устранении нарушений закона, а также рассматривается вопрос о привлечении должностного лица - начальника Управления благоустройства и транспорта Администрации Ижевска к административной ответственности.