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Начальника УБиТ могут оштрафовать на неубранный с дорог Ижевска снег
Опубликована: Сегодня 10:13 В Ижевске жильцы домов №№ 267/2, 267/3, 277, 275 по ул. Удмуртской обратились в прокуратуру, пожаловавшись на ненадлежащую очистку дорог от снега. Прокурорская проверка показала, что Администрацией Ижевска не организовано надлежащее содержание проезда и обеспечение безопасного движения транспорта по указанной дороге. Кроме того, данная автомобильная дорога не включена в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения.
"Указанные нарушения закона создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, приводят к снижению эффективности мероприятий, принимаемых органами местного самоуправления г. Ижевска по благоустройству территории городского округа", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Удмуртии.
В связи с этим в адрес Главы Ижевска внесено представление об устранении нарушений закона, а также рассматривается вопрос о привлечении должностного лица - начальника Управления благоустройства и транспорта Администрации Ижевска к административной ответственности.
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