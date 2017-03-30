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Находившегося в федеральном розыске насильника задержали в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:58 Находившегося в федеральном розыске насильника задержали в Удмуртии. Преступление было совершено на территории Сарапула еще в июне 2015. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). После этого 35-летний местный житель выехал за пределы республики, скрываясь от правоохранительных органов.
Полицейские задержали подозреваемого на трассе «Ижевск-Сарапул». В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
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