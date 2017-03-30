Звукорежиссер надругался над спящим поваром в клубе Сарапула

Опубликована: Сегодня 11:40



фото: businessesforsale.ru фото: businessesforsale.ru

Мужчина работал звукорежиссером в одном из сарапульских ночных клубов. В июне 2015 года, после закрытия заведения, он со своими коллегами устроил застолье с алкоголем. «После того, как у одного из присутствующих - 22-летнего повара - в результате значительного количества употребленных спиртных напитков наступило беспомощное состояние, обвиняемый остался с ним наедине и совершил насильственные действия сексуального характера», - уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.При допросе мужчина дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.