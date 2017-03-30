Звукорежиссер надругался над спящим поваром в клубе Сарапула

Опубликована: Сегодня 11:40

фото: businessesforsale.ru
Совершенное в Сарапуле преступление двухлетней давности раскрыли в Сарапуле. Уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий 28 марта этого года был задержан 34-летний житель Сарапула.

Мужчина работал звукорежиссером в одном из сарапульских ночных клубов. В июне 2015 года, после закрытия заведения, он со своими коллегами устроил застолье с алкоголем. «После того, как у одного из присутствующих - 22-летнего повара - в результате значительного количества употребленных спиртных напитков наступило беспомощное состояние, обвиняемый остался с ним наедине и совершил насильственные действия сексуального характера», - уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.

При допросе мужчина дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.



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