В Сарапуле пьяный пешеход попал под колеса иномарки

Опубликована: Сегодня 12:33



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Произошло это накануне, 30 марта около полуночи возле дома №51 по улице Ленина. Наезд совершил водитель автомобиля «Hyundai Accent» (водительский стаж менее одного года). В ГИБДД отметили, что 31-летний пешеход переходил проезжую часть дороги в неположенном месте и имел признаки алкогольного опьянения.