В Сарапуле пьяный пешеход попал под колеса иномарки

Опубликована: Сегодня 12:33

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Сарапуле пьяный пешеход попал под колеса иномарки. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Произошло это накануне, 30 марта около полуночи возле дома №51 по улице Ленина. Наезд совершил водитель автомобиля «Hyundai Accent» (водительский стаж менее одного года). В ГИБДД отметили, что 31-летний пешеход переходил проезжую часть дороги в неположенном месте и имел признаки алкогольного опьянения. 



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