В Ижевске разыскивают пропавшего накануне Черешнева Дмитрия Валерьевича

Опубликована: Сегодня 13:26



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Дата рождения мужчины - 16.02.1981 года, проживает по адресу: Ижевск, улица Удмуртская, 259.Приметы: на вид лет 30-35, рост 180 см, худощавого телосложения , лицо овальное, бледное, глаза светлые, волосы обросшие.Особые приметы: на спине большое родимое пятно, на правой икре татуировка в виде тигра.Был одет: комбинированная куртка с капюшоном серо-чёрного цвета, синие джинсы, чёрные ботинки на молнии.Если Вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам ПСО регион 18: 8 951 195 29 71, 8 963 548 57 58, либо в полицию, по тел 02.