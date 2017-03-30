В Ижевске подкараулившие бухгалтера трое мужчин избили ее и забрали 670 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 14:21

фото: spb.fotomakler.ru
Трое жителей Удмуртии задержаны по подозрению в хищении крупной суммы денег у бухгалтера предприятия. Забрав выручку из магазина, расположенного на 1 этаже жилого дома по ул. В. Сивкова, женщина возвращалась в офис, расположенный в квартире того же дома. В подъезде двое неизвестных молодых людей нанесли ей несколько ударов электрошокером и похитили сумку, в которой лежали 670 тыс рублей.

Совершить нападение изначально возникло у 23-летнего ранее судимого ижевчанина, раньше работавшего в этом магазине. Об этом он рассказал двум своим знакомым: 29-летнему ранее судимому жителю Глазова и 25-летнему жителю Ижевска. Мужчины готовились к преступлению, следили за передвижениями бухгалтера и знали о том, что в сумке находится выручка.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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