Паукам понадобится год, чтобы уничтожить все человечество

Опубликована: Сегодня 15:20

фото: id.gwcpics.com
Около года понадобится паукам, чтобы сделать Землю безлюдной. Как пишет Утро.ру, к такому выводу пришла группа европейских биологов, которые провели соответствующие исследования.

Ученые выяснили, что членистоногие - довольно прожорливые существа: за 365 дней они, как и киты, поглощают 400 - 800 млн тонн добычи. А вот вес населения нашей планеты - семи миллиардов человек - 287 млн тонн. Получается, что после того, как пауки начнут питаться человеческим мясом, на планете максимум через полтора года не останется людей. Если у пауков не останется какой-либо пищи, опасность уничтожения угрожает, прежде всего, человечеству - оно может стать их первой жертвой.

Пауки появились на Земле около 400 млн лет назад. Они относятся к наиболее распространенным на планете хищникам.
При благоприятных условиях на 1 кв. метре могут существовать до 1 тыс. особей этих членистоногих. Они способны выживать в любых, даже экстремальных, условиях.

Любопытен тот факт, что масса всех живущих на Земле пауков - 25 млн тонн. Ею можно было бы покрыть всю территорию Белоруссии.
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