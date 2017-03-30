На два месяца продлили арест подозреваемому в коррупции сотруднику Миндортранса Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:11

фото: news.rambler.ru
Сотруднику Миндортранса Удмуртии, подозреваемому в коррупции, продлили арест до 31 мая. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе Индустриального суда Ижевска.

Напомним, двух сотрудников дорожного ведомства и индивидуального предпринимателя задержали в начале февраля, после того как в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева прошли обыски. Позже стало известно, что в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом») и части 3 статьи 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»).

«Чиновник на систематической основе ежемесячно через посредников получал от предпринимателей, возглавляющих фирмы по оказанию услуг такси, взятки в виде денег за свое покровительство и попустительство по службе, ускоренную выдачу соответствующих разрешений на занятие данным видом коммерческой деятельности, а также за незаконное освобождение от административной ответственности», - заявили следователи после задержания подозреваемых.



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