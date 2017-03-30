"Напряженной" назвали ситуацию с наркопреступлениями в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:57



фото: upmonitor.ru фото: upmonitor.ru

Сейчас в Удмуртии на каждые 100 тысяч человек в регионе приходится 156 наркопреступлений. В 2016 году выявлено 2360 преступлений, связанных с производством и распространением незаконных веществ, изъято 54 килограмма наркотических средств.Как рассказал глава МВД республики Александр Первухин, главной проблемой остается увеличивающееся распространение синтетических наркотиков - солей и спайсов. Официально в качестве употребляющих зарегистрировано 4836 человек, но это лишь верхушка айсберга. По оценкам правоохранителей, реальное количество потребителей в пять раз больше, и уже приближается к 30 тысячам человек.«В целом ситуация остается очень тревожной, распространители активно используют новые технологии распространения, такие как социальные сети, специализированные ресурсы, мессенджеры, шифрование, электронные кошельки. Это очень затрудняет работу», - отметил Первухин.