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"Напряженной" назвали ситуацию с наркопреступлениями в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:57 Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Удмуртии немного сократилось, а ситуация перешла из категории "тяжелой" в "напряженную". Такие слова прозвучали на заседании антинаркотической комиссии в Ижевске 30 марта, пишет SM-news.
Сейчас в Удмуртии на каждые 100 тысяч человек в регионе приходится 156 наркопреступлений. В 2016 году выявлено 2360 преступлений, связанных с производством и распространением незаконных веществ, изъято 54 килограмма наркотических средств.
Как рассказал глава МВД республики Александр Первухин, главной проблемой остается увеличивающееся распространение синтетических наркотиков - солей и спайсов. Официально в качестве употребляющих зарегистрировано 4836 человек, но это лишь верхушка айсберга. По оценкам правоохранителей, реальное количество потребителей в пять раз больше, и уже приближается к 30 тысячам человек.
«В целом ситуация остается очень тревожной, распространители активно используют новые технологии распространения, такие как социальные сети, специализированные ресурсы, мессенджеры, шифрование, электронные кошельки. Это очень затрудняет работу», - отметил Первухин.
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