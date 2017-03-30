18-летняя румынская модель продала девственность за 2,3 млн евро

Опубликована: Сегодня 17:48



фото: facebook.com/alexandra.khafren фото: facebook.com/alexandra.khafren

Alexandra Khefren Kiss

Известно, что на встрече Александру будут сопровождать эскорт-агентство Cinderella Escorts, которое является организатором аукциона. Агентству также полагается 20 процентов от указанной суммы.Александра работает моделью и участвует в фотосессиях, демонстрируя нижнее бельё. Своё решение продать девственность девушка мотивировала нежеланием "дарить её тому, кто может её бросить". Судя по всему, позицию Александры разделяют многие: Cinderella Escorts получило свыше 300 запросов от девушек, также желающих продать девственность.