18-летняя румынская модель продала девственность за 2,3 млн евро

Опубликована: Сегодня 17:48

фото: facebook.com/alexandra.khafren
Румынская модель, 18-летняя Александра Кефрен продала девственность на аукционе за 2,3 млн евро. Покупателем стал бизнесмен из Гонконга. Как пишет Лайф, девушка уже общалась с мужчиной.

Известно, что на встрече Александру будут сопровождать эскорт-агентство Cinderella Escorts, которое является организатором аукциона. Агентству также полагается 20 процентов от указанной суммы.

Александра работает моделью и участвует в фотосессиях, демонстрируя нижнее бельё. Своё решение продать девственность девушка мотивировала нежеланием "дарить её тому, кто может её бросить". Судя по всему, позицию Александры разделяют многие: Cinderella Escorts получило свыше 300 запросов от девушек, также желающих продать девственность.

Alexandra Khefren

Kiss



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