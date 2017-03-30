Тимофей Клабуков протестует в Удмуртии за себя и за того парня за границей

Опубликована: Сегодня 18:06





25 марта «Открытая Россия» Михаила Ходорковского заявила об открытии регионального отделения в Удмуртии, которое уже приступило к подрывной работе в Ижевске. Но интересен в этой новости не сам факт открытия удмуртского филиала ОР, а имя его координатора. Им стал Тимофей Клабуков, действующий член партии «Яблоко», о чём сказано на её официальном сайте. Кроме того, Клабуков является главой удмуртского отделения непризнанной «Партии Прогресса» Навального.

Между тем непонятно, как стал возможным такой политический ход на фоне общеизвестных высказываний руководства «Яблока» о том, что их партия принципиально не будет иметь ничего общего с Ходорковским. Официальные заявления на этот счёт были сделаны, в частности, в июне 2016 года, в ходе предвыборной кампании кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом сообщает сетевое издание Гражданские силы со ссылкой на интервью РИА Новости. Тогда «Яблоко» объяснило это идеологическими расхождениями с бывшим олигархом.

Вероятно, Тимофей хотел на своём личном примере показать, что объединение демократических сил всё-таки возможно. Возможно, если интересы сходятся в одном кармане. В кармане Клабукова они сошлись, предположил блогер nachalniksvoi.

По его словам, отделение в Ижевске в первую очередь займется проблемами градостроительства. «У нас очень много молодежи. Сейчас ждем, что в команде появится юрист, чтобы мы могли помогать согражданам. Пока что займемся градостроительной политикой», — рассказал Клабуков. Он так же отметил, что в региональный совет вошли, помимо предпринимателей, и студенты. Об этом пишет сама «Открытая Россия».

О том, как Тимофей Клабуков разрешает градостроительные конфликты, известно: когда администрация Ижевска пыталась помирить жильцов домов № 48, 50, 52 на Ленина, протестовавших против застройки сквера и застройщика, «Яблоко», во главе с председателем московского отделения партии Сергеем Митрохиным, спровоцировало жильцов на самовольный снос. Клабуков, советовавший жильцам решать вопрос в суде, самоустранился и в суде жильцы проиграли. А после того, как застройщик, несущий убытки от задержки строительства, сам подал иск на наиболее активных борцов, ответчиками на сумму более 2,5 млн рублей стали 25 самых активных защитников сквера. Следующим шагом инициативной группы был "прорыв" в Администрацию главы и правительства Удмуртской республики, где был тяжелый, на повышенных тонах, разговор с Александром Соловьевым. В общем застройщик спор выиграл и построил свой объект.

Вместе с тем, сидя на трех политических стульях, уже через сутки после запуска «Открытой России» в Удмуртии, то есть 26 апреля, Тимофей, теперь уже в качестве соратника Навального, модерировал митинг самых разнообразных оппозиционеров. Сам же он, похоже, постеснялся подавать заявку на его проведение. За него это сделала 19 летняя девочка, учащаяся в УдГУ - в полном соответствии с методичкой Навального, которая так хорошо сработала в столицах, о максимальном привлечении «онижедетей» для провоцирования полиции на жесткие действия в отношении школьников и студентов.

Теперь все фото и видео с прошедших митингов очень пригодятся властям, поскольку перепись активистов по всей стране они провели сами. Вопрос лишь в том, каков вклад провокаторов в ее успешное проведение.

А ведь до недавнего времени политик Клабуков еще и работал главным редактором в «Московском комсомольце» в Удмуртии. Покинул он это теплое место, когда у его работодателя, депутата Госсовета Удмуртии Сергея Сороколета, были проведены обыски и прошла выемка документов по делу о производстве алкогольной жидкости. Похоже, что реализованная Клабуковым «оперативная информация» оказалась очень полезной в борьбе с производством алкосодержащих жидкостей. В общем со всех сторон – героический человек.

Впрочем, стоит отметить, что биография Клабукова очень напоминает молодость мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Сайт "Пятая колонна" сообщает, что он был судим за кражу трижды: в 2004 году за кражу автомобиля и хищение имущества, в 2005 году за кражу сигарет и алкоголя, в 2006 – он украл телефон, причём у собственной матери. Для полного портрета председателя региональных отделений «Яблока», «Партии Прогресса» и «Открытой России» стоит сказать, что уголовное прошлое эффектно дополняется справкой из наркодиспансера, на учёте в котором стоял Клабуков в начале 2000-х, сообщает сетевое издание "Нос". Впрочем, героин не смог победить волю к деньгам и власти. Все вышеперечисленное не повредило большой политической карьере.

Но вот то, что он продался Ходорковскому и решил и рыбку съесть, и кости сдать - вряд ли останется не замеченным, предположил блогер nachalniksvoi. Как минимум, этот проступок обсудят на партийном собрании.

Но унывать наш герой не намерен. Он поедет за границу, встречаться с Ходорковским и другими интересными людьми. Может быть даже с Боженой Рынской. 15 апреля в Таллине пройдет конференция "Открытой России", на которой Ходорковский сложит свои полномочия. Нового председателя движения изберут из состава федерального совета, cообщило подразделение «Радио Свобода» Татарстане.

А представлять «Открытую Россию» в Таллин кроме Клабукова, поедут еще и Михаил Назаров, и начинающая активистка Алина Шарыпова. Интересно, что Михаила нет ни на одной фотографии с открытия «Открытой России». Да и у себя в Фейсбуке активист постеснялся афишировать связь с фондом Ходорковского, да и на митинг как будто не ходил. Оно и не мудрено - Назаров занимается региональной политикой в составе местного «Яблока» уже много лет. И, как опытный товарищ, решил сделать вид, что он совсем не участвует в деятельности одиозной «Отрытой России».

Совсем иначе повела себя юная Алина Шарыпова. 9 марта 2017 года она даже завела себе аккаунт в социальной сети Фейсбук, чтобы начать свою деятельность в «Открытой России» и прятаться от камер не стала.

А вот Тимофей Клабуков снова «переобулся в прыжке» на творческом вечере писателя Захара Прилепина. Он проявил себя как почитатель радикального патриота, недавнего нацбола, писателя и солдата ДНР. Правда, Тимофей задал такой вопрос, что Прилепину хватило буквально нескольких слов, чтобы поставить диагноз нашему герою.

Наша информация:

Общественная организация «Открытая Россия», учреждённой еще в 2001 году основателем «ЮКОСА» Михаилом Ходорковским, одним из идеологов «холодной войны» Генри Киссинджером, а также представителем могущественной европейской династии банкиров Натаниэлем Ротшильдом.