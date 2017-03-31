Житель Ижевска вернул свои 118 тыс рублей, догнав и задержав грабителя

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: gorod3466.ru фото: gorod3466.ru

Инцидент произошел вечером 13 сентября 2016 года на улице Ворошилова. Местный житель с напарником (второй злоумышленник так и не был установлен следствием) подбежал к потерпевшему, брызнул ему в лицо из газового баллончика и вырвал сумку со 118 тысячами рублей.Однако, хозяин денег не растерялся и вместе с пришедшим на помощь очевидцем преступления догнал нападавшего, задержал и забрал свои деньги.Преступник понес наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года.