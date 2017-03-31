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Житель Ижевска вернул свои 118 тыс рублей, догнав и задержав грабителя
Опубликована: Сегодня 08:30 Ограбленный житель Ижевска не растерялся и сам вернул только что отнятые деньги, догнав и задержав преступника. Нападавшего уже осудили по ч. 3 ст. 30, п.п. «а.г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).
Инцидент произошел вечером 13 сентября 2016 года на улице Ворошилова. Местный житель с напарником (второй злоумышленник так и не был установлен следствием) подбежал к потерпевшему, брызнул ему в лицо из газового баллончика и вырвал сумку со 118 тысячами рублей.
Однако, хозяин денег не растерялся и вместе с пришедшим на помощь очевидцем преступления догнал нападавшего, задержал и забрал свои деньги.
Преступник понес наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года.
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