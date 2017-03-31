В Удмуртии смертность превышает рождаемость

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: perestrou.ru
Удмуртстат опубликовал данные о демографической ситуации в республике. Так, численность постоянного населения Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2017 года составляла 1516,8 тыс. человек, в том числе городского – 996,0 тыс. человек, сельского – 520,8 тыс. человек. 

За 2 месяца 2017 года родилось 2944 ребенка (на 448 детей меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 3415 человек (на 141 человека больше), в том числе 16 детей в возрасте до 1 года (на 4 ребёнка больше). Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 48% от общего числа умерших, на втором месте – новообразования (13%), на третьем – несчастные случаи (10%).

В январе-феврале 2017 года зарегистрировано 1077 браков, это на 236 браков больше, чем в том же периоде предыдущего года. Число актовых записей о расторжении брака увеличилось на 51 и составило 820.
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