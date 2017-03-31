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И в Удмуртии «Тает лёд»
Опубликована: Сегодня 10:11 Творческое объединение Эктоника из Удмуртии поддерживает и на региональном уровне создает музыкального тренды современного финно-угорского мира. Вот и сегодня участники проекта, идя в ногу со временем, презентовали удмуртской аудитории свою версию клипа на популярную песню группы Грибы.
- Суперпопулярная песня «Тает лед» нам очень близка и по смыслу, и по духу. Это пацанская песня, мы просто не могли пройти мимо этого хита. А как он прекрасно звучит на удмуртском языке! Я считаю, что эта, несомненно, пародийная вещь, должна вызвать улыбку и многократный приступ счастья у каждого носителя языка, - рассказал нашему изданию автор идеи Владислав Горжак.
Автором удмуртского текста стал Богдан Анфиногенов. Бюджет клипа, который сняли за 2 часа в Ижевске, составил 1,5 млн рублей, что делает его одним из самых дорогих музыкальных видео в истории удмуртского песенного творчества. Основная часть денег пошла на приобретение автобуса ПАЗ, который в будущем будет использоваться для гастролей творческого объединения Эктоника.
Официальная премьера клипа состоится в субботу, 1 апреля.
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