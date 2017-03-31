Минимум 16 пенсионеров Удмуртии обманула семейная пара из Новосибирской области

Опубликована: Сегодня 11:00



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По версии следствия, женщина звонила на домашние телефоны пенсионеров, представлялась внучкой и сообщала, что стала виновницей смертельного ДТП. После этого трубку брал сообщник и, представляясь следователем, предлагал за денежное вознаграждение не возбуждать уголовное дело. После того как потерпевшие соглашались заплатить деньги, злоумышленники связывались со службой такси. Водителям давались указания забрать у потерпевших денежные средства и перевести на указанный номер.В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению 16 мошенничеств в отношении пожилых жителей Ижевска. Ущерб в каждом случае составил от 10 тыс рублей до 300 тыс рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.