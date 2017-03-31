Многоуровневых паркингов в Ижевске не будет

Опубликована: Сегодня 12:33

фото: podarkivolhonka.ru
Многоуровневые паркинги в длижайшее время в Ижевске не появятся, вместо них планируют построить обычные плоскостные автостоянки. Как пишет ИА «Сусанин», об этом в четверг, 30 марта, на встрече с блогерами сообщил глава столицы республики Юрий Тюрин.

Реализацией проекта займется та же компания, что планировала возведение многоуровневых паркингов. «Многоуровневые надземные парковки - у нас инвестпроект успешно умер. Начать его мы утвердили на днях, потому что прошел срок, инвесторы ничего не построили, просто невыгодно экономически, и признали, что они готовы перейти на плоскостные. Сейчас мы договор с ними прервали, переформировались участки под плоскостные. Выставляем на аукцион, и они готовы аукцион выиграть и продолжить там плоскостные стоянки», - сказал Тюрин.

Напомним, что в декабре 2013 года победителем конкурса на строительство многоуровневых стоянок стало ООО «Квартал». В январе 2016 года главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов сообщил, что проект не заинтересовал инвестора.



Загрузка...
Теги
убийство промышленность пожар Россия Игра транспорт СМИ правительство Глазов Украина Балезино выборы штраф ИжГТУ погода фестиваль СКП Владимир Путин религия депутат школа Интернет физкультура здоровье семья технологии полиция видео занятость оружие музыка звезда самолет пристав Завьялово творчество биатлон долг Ува ветеран телевидение мода хоккей прокуратура армия недвижимость преступление ДТП МВД дороги Можга выставка США Сарапул Дмитрий Медведев ЖКХ Ижавто Малая Пурга банк животные Новый год/Рождество инвалид медицина Удмуртия строительство праздник ГЖД зоопарк Воткинск траур футбол ремонт Москва бюджет безопасность ГИБДД Госсовет УР свадьба Александр Волков финансы терроризм кино рейтинг Ижевск Голливуд лес наркотики конкурс дети МЧС алкоголь пенсия природа бизнес вода суд туризм образование торговля молодежь
Все теги
Яндекс.Погода