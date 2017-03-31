Многоуровневых паркингов в Ижевске не будет

Опубликована: Сегодня 12:33



фото: podarkivolhonka.ru фото: podarkivolhonka.ru

Реализацией проекта займется та же компания, что планировала возведение многоуровневых паркингов. «Многоуровневые надземные парковки - у нас инвестпроект успешно умер. Начать его мы утвердили на днях, потому что прошел срок, инвесторы ничего не построили, просто невыгодно экономически, и признали, что они готовы перейти на плоскостные. Сейчас мы договор с ними прервали, переформировались участки под плоскостные. Выставляем на аукцион, и они готовы аукцион выиграть и продолжить там плоскостные стоянки», - сказал Тюрин.Напомним, что в декабре 2013 года победителем конкурса на строительство многоуровневых стоянок стало ООО «Квартал». В январе 2016 года главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов сообщил, что проект не заинтересовал инвестора.