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Синоптики предвещают начало настоящей весны в Удмуртии со второй недели апреля
Опубликована: Сегодня 13:26 Кратковременный снег и переменная облачность ожидают жителей Удмуртии днем в пятницу и субботу. «Ночные температуры воздуха низкие, до -10,-15 °С, днем воздух прогревается до -3..0 °С», - сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В начале следующей недели прогнозируется прохождение циклона. Снег ожидается со второй половины воскресенья до утра понедельника. Кратковременно потеплеет до 0,+2 °С, но к вечеру 3 апреля вновь похолодает до -7 °С.
По прогнозам синоптиков, начало уже настоящей весны ожидается в конце первой-начале второй недели апреля, однако в течение всего апреля по ночам еще могут наблюдаться минусовые температуры.
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