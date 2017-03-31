Синоптики предвещают начало настоящей весны в Удмуртии со второй недели апреля

Опубликована: Сегодня 13:26



фото: forexaw.com фото: forexaw.com

В начале следующей недели прогнозируется прохождение циклона. Снег ожидается со второй половины воскресенья до утра понедельника. Кратковременно потеплеет до 0,+2 °С, но к вечеру 3 апреля вновь похолодает до -7 °С.По прогнозам синоптиков, начало уже настоящей весны ожидается в конце первой-начале второй недели апреля, однако в течение всего апреля по ночам еще могут наблюдаться минусовые температуры.