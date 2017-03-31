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За обналичивание 1,3 млрд рублей трое жителей Ижевска получили условные сроки
Опубликована: Сегодня 14:15 За незаконную банковскую деятельность суд в Ижевске вынес приговор в отношении трех местных жителей, которые совершели преступление в составе организованной группы. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР, в общей сложности они обналичили более 1,3 млрд рублей, получив комиссию в 23 млн рублей.
В 2015 году злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные банковские операции, «получая денежное вознаграждение от каждой суммы, поступавшей от клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания». Для организации фирм обвиняемые использовали подставных лиц, а для нелегального перевода денежных средств – поддельные платежные распоряжения.
Все трое были приговорены к лишению свободы условно на срок от 3,5 до 4 лет и штрафам от 100 до 150 тыс. рублей.
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