За обналичивание 1,3 млрд рублей трое жителей Ижевска получили условные сроки

Опубликована: Сегодня 14:15



фото: tvc.ru фото: tvc.ru

В 2015 году злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные банковские операции, «получая денежное вознаграждение от каждой суммы, поступавшей от клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания». Для организации фирм обвиняемые использовали подставных лиц, а для нелегального перевода денежных средств – поддельные платежные распоряжения.Все трое были приговорены к лишению свободы условно на срок от 3,5 до 4 лет и штрафам от 100 до 150 тыс. рублей.