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Жителю Ижевска, по вине которого в ДТП погиб 7-летний ребенок, вынесли приговор
Опубликована: Сегодня 15:52 Жителю Ижевска, по вине которого в ДТП погиб ребенок, вынесли приговор. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, 25-летний водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
29 августа 2016 года вечером молодой человек с водительским стажем 2 года на своем автомобиле "Субару Импреза" на скорости 90 км/час вместо предписанных знаком в 60 км/час, на ул.Сельской города Ижевска на повороте не справился с управлением,выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в котором на заднем сидении ехали дети. В результате аварии 7-летний мальчик получил телесные повреждение не совместимые с жизнью, от которых скончался в больнице.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном и попросил прощение у родителей.
Выяснилось, что обвиняемый более 50 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Штрафы оплачивал регулярно, но выводов не делал. Государственный обвинитель в суде настаивал на строгом наказании обвиняемого.
Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года.
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