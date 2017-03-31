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Более 2,5 кг наркотиков за 10 дней изъято в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:41 Более 2 килограммов наркотических средств изъято в Удмуртии за 10 дней. Об этом на пресс-конференции в МВД по Удмуртской Республике сообщила заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике Татьяна Романова.
«С 13 по 24 марта 2017 года на территории Удмуртии проведен 1 этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», - рассказала Татьяна Романова. - За это время в органы внутренних дел Удмуртской Республики поступило 167 обращений граждан. 88 из них – сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков, 79 - обращения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц».
По словам представителя УНК МВД по УР, при отработке поступивших в ходе акции обращений полицейскими выявлено 88 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 96 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе акции сотрудниками полиции проверено 449 мест массового пребывания молодежи и несовершеннолетних. Изъято 2 кг 557гр наркотических средств, в том числе 1кг 967гр синтетических наркотиков, 586гр средств каннабисной группы.
Кроме того Татьяна Романова отметила, что на сегодняшний день наиболее популярными местами распространения наркотиков у молодежи являются торговые центры и кальянные комнаты.
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