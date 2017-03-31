Более 2,5 кг наркотиков за 10 дней изъято в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:41



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«С 13 по 24 марта 2017 года на территории Удмуртии проведен 1 этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», - рассказала Татьяна Романова. - За это время в органы внутренних дел Удмуртской Республики поступило 167 обращений граждан. 88 из них – сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков, 79 - обращения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц».По словам представителя УНК МВД по УР, при отработке поступивших в ходе акции обращений полицейскими выявлено 88 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 96 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе акции сотрудниками полиции проверено 449 мест массового пребывания молодежи и несовершеннолетних. Изъято 2 кг 557гр наркотических средств, в том числе 1кг 967гр синтетических наркотиков, 586гр средств каннабисной группы.Кроме того Татьяна Романова отметила, что на сегодняшний день наиболее популярными местами распространения наркотиков у молодежи являются торговые центры и кальянные комнаты.