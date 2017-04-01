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Перевыполнив план по уборке снега, ижевские коммунальщики приступают к его ворошению
Опубликована: Сегодня 17:39 Ижевские коммунальщики заявили, что перевыполнили план месяца по уборке снега. Как пишут «Известия УР», об этом сообщил начальник Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Краснопёров. Так, за март 2017 года с ижевских улиц было вывезено 105 тонн снега - это на 5 тонн больше, чем изначально планировалось. Всего в уходящем зимнем сезоне на снегосвалку было вывезено 285 тысяч тонн снега, в прошлом году за весь сезон их было 129 тысяч тонн.
Также Алексей Краснопёров отметил, что сейчас готовится проект распоряжения о проведении субботника в первой декаде месяца. Решение об этом будет принято 5-6 апреля. В столь раннее весеннее время предполагается традиционное ворошение снега, которое позволит ему растаять максимально быстро.
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