Перевыполнив план по уборке снега, ижевские коммунальщики приступают к его ворошению

Опубликована: Сегодня 17:39



фото: auto.mail.ru фото: auto.mail.ru

Также Алексей Краснопёров отметил, что сейчас готовится проект распоряжения о проведении субботника в первой декаде месяца. Решение об этом будет принято 5-6 апреля. В столь раннее весеннее время предполагается традиционное ворошение снега, которое позволит ему растаять максимально быстро.