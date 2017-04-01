Джордж Сорос и США вмешиваются в политику суверенных государств на Балканах

Опубликована: Сегодня 18:27





Политический кризис, не позволяющий сформировать состав нового правительства в Македонии, продолжается. После митингов 2015 года в Скопье, был распущен Кабмин и объявлены досрочные парламентские выборы в декабре 2016 года. Но в результате так и не сформировано правительство.Автор странички в социальной сети Фейсбук « Стоп операция Сорос », которую читает более 3 тысяч подписчиков, журналист Никола Сербов, подсчитал, что только с 2011 по 2014 годы в неправительственные организации в Македонии «влили» более 16 млн долларов, не считая финансирование со стороны USAID. Средства распределили между собой целых 96 НПО.

Фонд Сороса выделил 12,9 млн долларов. Еще 938 790 долларов поступили со счетов других организаций. Журналист выяснил, что порядка 90% НКО в Македонии создано при участии этого фонда и более 80% их финансирования проходит через него же.

Надо отметить, что основной конфликт в Македонии - это национальный, между албанцами и македонцами.

На этом фоне американский сенатор Дана Рорабакер заявила, что Македонию надо разделить государства на части: одна должна отойти самопровозглашенной «Республике Косово» на Юге Сербии, другая – той сопредельной державе, с населением которой у македонцев есть родственные связи. Об этом рассказало немецкое издание «DW».

В МИД России констатировали углубление македонского кризиса из-за внешнеполитического воздействия под «псевдодемократическими лозунгами». В российском ведомстве полагают, что сейчас политики одной этнической общины решают, какой из блоков другой общины войдет в будущую коалицию.



Например, британские спецслужбы (МИ-6 в частности) активизировались в Македонии в 2014 году. При поддержке МИ-6 якобы было создано радикальное исламистское движение «БЕСА». Контакты с радикалами в Македонии начал заместитель посла Великобритании Пол Эдвардс, по инициативе представителя английского правительства Миа Марзук, свободно говорящую по-албански.





