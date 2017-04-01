Депутат Государственной Думы Загребин провел встречу с гражданами России в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:31

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Загребин встретился с жителями Ижевска. Встреча состоялась в общественной приемной партии «Единая Россия» в рамках ежемесячной региональной недели.

Горожане рассказали народному избраннику о своих идеях по благоустройству города. Предложения касались Березовой рощи (Козьего парка), лесополосы на улице Ворошилова и территории рядом с Дворцом пионеров.

«В общественную приемную приходят люди разных поколений. Никто руки не опускает, все в меру своих возможностей хотят улучшений и ищут опору в государстве. Не в чиновнике, как в бездушном воплощении, а в депутатах – районных, городских, Государственного Совета, Государственной Думы. Приятно, что в нас видят надежду. Но это и высокая ответственность, потому что надежду надо оправдывать», - отметил Загребин. Он подчеркнул, что места для культурного отдыха очень важны. В частности, поддержал депутат идею создания национального парка молодежи на улице Кирова. Обращались ижевчане и с проблемами, жалобами на управляющие компании и бездействие чиновников.

 «Наших граждан беспокоят проблемы начисления платы за капремонт, за потребленные ресурсы, не всегда гладкие отношения с управляющими компаниями, которые необходимо урегулировать. Но самое радостное для меня – что люди хотят учиться. Например, школа грамотного потребителя уже на слуху, представители многоквартирных домов хотят в ней учиться. Это социальный запрос. Это симптом, что общество у нас здоровое. У нас большие перспективы для повышения грамотности каждого», - сказал Алексей Загребин после приема.
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