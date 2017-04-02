В Ижевске пожилой пешеход скончался на следующий день после наезда иномарки

Опубликована: Сегодня 14:26

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Пожилой пешеход скончался в ижевской больнице на следующий день после наезда иномарки. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке улиц Азина и Депутатская 1 апреля около 20.30, вне зоны пешеходного перехода.

Водитель автомобиля «Сузуки Витара» - мужчина 1985 года рождения, совершил наезд на пешехода – 69-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где 2 апреля от полученных травм скончался.

Представители Госавтоинспекции обращаются к пешеходам: во избежание несчастных случаев на дороге переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, при этом, выходите на проезжую часть дороги, оценив расстояние до приближающихся транспортных средств и убедившись, что переход для Вас будет безопасным.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов для водителей.



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