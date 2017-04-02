Трое жителей Ижевска были вызволены из горящей квартиры накануне

Опубликована: Сегодня 15:55



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Выводить жильцов пришлось по лестницам, так как во дворе дома не оказалось площадки для спецтехники – на место пригнали коленчатый автоподъемник, но он не пригодился. Двух мужчин и подростка специалисты газодымозащитной службы вывели через подъезд. Пожар удалось потушить буквально за несколько минут.«Многие дома уже сделали эти площадки. Туда автомобили не ставят люди, чтобы на это место вставала техника», - отметила Митрофанова, добавив, что обустроить специальное место могут жильцы каждого многоквартирного дома.