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Трое жителей Ижевска были вызволены из горящей квартиры накануне
Опубликована: Сегодня 15:55 Трое жителей Ижевска были спасены пожарными в многоэтажке на улице Клубной. Как рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова, возгорание в квартире на восьмом этаже произошло в субботу, 1 апреля.
Выводить жильцов пришлось по лестницам, так как во дворе дома не оказалось площадки для спецтехники – на место пригнали коленчатый автоподъемник, но он не пригодился. Двух мужчин и подростка специалисты газодымозащитной службы вывели через подъезд. Пожар удалось потушить буквально за несколько минут.
«Многие дома уже сделали эти площадки. Туда автомобили не ставят люди, чтобы на это место вставала техника», - отметила Митрофанова, добавив, что обустроить специальное место могут жильцы каждого многоквартирного дома.
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