Массовые проверки автолюбителей пройдут на территории Завьяловского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: go44.ru
Массовые проверки автолюбителей пройдут сегодня, 3 апреля на территории Завьяловского района Удмуртии. Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения, не имеющих права управления, либо лишенных такого права. Соответствующее распоряжение подписал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики.
  
Госавтоинспекторы напоминают гражданам, что основаниями к остановке транспортного средства сотрудником являются: проведение на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления Госавтоинспекции специальных мероприятий, связанных с проверкой в соответствии с целями соответствующих специальных мероприятий транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов.

Водителей просят отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий, которые своими целями и задачами ставят – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.

МВД по Удмуртской Республике обращается к жителям республики с убедительной просьбой не быть равнодушными, незамедлительно сообщать о факте управления транспортным средством водителем, имеющим признаки опьянения, в Госавтоинспекцию. Телефоны дежурной части ГИБДД: 415-700 и 415-701 либо в дежурную часть МВД: 02 (со всех мобильных – 102).



Загрузка...
Теги
алкоголь Малая Пурга ДТП Можга школа рейтинг ветеран банк недвижимость телевидение молодежь убийство депутат Балезино безопасность лес промышленность фестиваль животные финансы СМИ Новый год/Рождество полиция СКП мода Голливуд здоровье пожар вода ГЖД Россия выборы дети пенсия видео правительство долг ГИБДД Москва Воткинск транспорт праздник хоккей наркотики Александр Волков штраф природа бюджет США ЖКХ Интернет погода Завьялово Ижевск инвалид Ува ремонт кино МВД футбол музыка выставка образование торговля творчество Ижавто занятость свадьба преступление траур строительство туризм Госсовет УР технологии Дмитрий Медведев самолет биатлон семья Игра религия звезда оружие Удмуртия Глазов МЧС ИжГТУ суд терроризм дороги бизнес медицина Владимир Путин Сарапул прокуратура физкультура Украина пристав зоопарк конкурс армия
Все теги
Яндекс.Погода