Массовые проверки автолюбителей пройдут на территории Завьяловского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30



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Госавтоинспекторы напоминают гражданам, что основаниями к остановке транспортного средства сотрудником являются: проведение на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления Госавтоинспекции специальных мероприятий, связанных с проверкой в соответствии с целями соответствующих специальных мероприятий транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов.Водителей просят отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий, которые своими целями и задачами ставят – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.МВД по Удмуртской Республике обращается к жителям республики с убедительной просьбой не быть равнодушными, незамедлительно сообщать о факте управления транспортным средством водителем, имеющим признаки опьянения, в Госавтоинспекцию. Телефоны дежурной части ГИБДД: 415-700 и 415-701 либо в дежурную часть МВД: 02 (со всех мобильных – 102).