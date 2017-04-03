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Поджог стал причиной пожара в церкви на улице Ворошилова в Ижевске
Опубликована: Сегодня 09:20 Поджог стал причиной пожара в церкви на улице Ворошилова в Ижевске. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на аппаратном совещании органов государственной власти рассказал начальник главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.
«25 марта произошел пожар в церкви на улице Ворошилова в Ижевске. Причина происшествия – поджог», - отметил Фомин.
Напомним, возгорание случилось на территории церкви «Вера, действующая любовью» на улице Ворошилова. Пламя вспыхнуло в помещении для строителей, недалеко от самого здания церкви.
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