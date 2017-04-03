Министр МВД Удмуртии заявил о сокращении на треть количества пьяных водителей

Опубликована: Сегодня 10:09



фото: barneos22.ru фото: barneos22.ru

«Мы работаем над безопасностью, но пьяные водители попадаются постоянно, хотя их количество сократилось на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Первухин. Он также отметил, что ведомство постоянно работает над безопасностью на дорогах республики.