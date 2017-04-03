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Министр МВД Удмуртии заявил о сокращении на треть количества пьяных водителей
Опубликована: Сегодня 10:09 Министр внутренних дел региона Александр Первухин заявил о сокращении на треть количества пьяных водителей на дорогах Удмуртии. Эти слова прозвучали на аппаратном совещании органов государственной власти в понедельник, 3 апреля, пишет ИА «Сусанин».
«Мы работаем над безопасностью, но пьяные водители попадаются постоянно, хотя их количество сократилось на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Первухин. Он также отметил, что ведомство постоянно работает над безопасностью на дорогах республики.
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