Студенческий фестиваль "Механ-шоу-2017" пройдет в ИжГТУ 6 апреля

Опубликована: Сегодня 11:03

фото: пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
Студенческий фестиваль "Механ-шоу-2017" пройдет в ИжГТУ 6 апреля в 18.00 в Студенческом центре "Интеграл". Состоится мероприятие уже во второй раз – этот большой праздник стал преемником конкурса "Поющий механ", который ежегодно проводился в вузе до прошлого года. Сейчас "Поющий механ" вырос в "Механ-шоу", которое представляет три направления – "Танцевальное", "Вокальное" и "Оригинальный жанр".

Конкурс проводился в течение месяца – было подано более сорока заявок от всех факультетов ИжГТУ, сообщает пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Первого апреля прошел заключительный отбор тех, кто примет участие в гала-концерте. Жюри отобрало 16 участников в трех номинациях – список участников можно найти в группе фестиваля в ВКонтакте.
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