Четыре человека пострадали в ДТП, произошедшем накануне в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:49

фото: 1 отдел УГИБДД по УР
В Ижевске четыре человека получили травмы в произошедшей накануне, 2 апреля, аварии. По сообщению 1 отдела УГИБДД по УР, ДТП произошло в 2.56 напротив дома № 74 по улице Совхозная.

Водитель автомобиля "Mercedes" – молодой человек, 1990 года рождения (водительский стаж составляет 2 года) не уступил дорогу автомобилю "Mitsubishi" под управлением 21-летнего молодого человека, в результате чего произошло столкновение. Травмы получили водитель автомобиля "Mitsubishi", его пассажиры – 24-летний молодой человек и 19-летняя девушка, а также пассажир автомобиля "Mercedes" – 27-летний молодой человек.



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