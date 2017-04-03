Четыре человека пострадали в ДТП, произошедшем накануне в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:49



фото: 1 отдел УГИБДД по УР фото: 1 отдел УГИБДД по УР

Водитель автомобиля "Mercedes" – молодой человек, 1990 года рождения (водительский стаж составляет 2 года) не уступил дорогу автомобилю "Mitsubishi" под управлением 21-летнего молодого человека, в результате чего произошло столкновение. Травмы получили водитель автомобиля "Mitsubishi", его пассажиры – 24-летний молодой человек и 19-летняя девушка, а также пассажир автомобиля "Mercedes" – 27-летний молодой человек.