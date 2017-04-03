Адвоката из Ижевска осудили за попытку мошенничества в особо крупном размере

Опубликована: Сегодня 12:40



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Адвоката Адвокатской палаты Удмуртской Республики признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике, суд назначил женщине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.



Адвокат требовала с находящегося под уголовным преследованием местного жителя 3 млн рублей якобы для передачи должностному лицу следственного управления УМВД России по Ижевску за изменение ему меры пресечения и прекращение уголовного дела. При получении первой части денег в сумме 1,5 млн рублей 36-летняя адвокат была задержана с поличным сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.