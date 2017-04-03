Адвоката из Ижевска осудили за попытку мошенничества в особо крупном размере

Опубликована: Сегодня 12:40

фото: go29.ru

Адвоката Адвокатской палаты Удмуртской Республики признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике, суд назначил женщине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Адвокат требовала с находящегося под уголовным преследованием местного жителя 3 млн рублей якобы для передачи должностному лицу следственного управления УМВД России по Ижевску за изменение ему меры пресечения и прекращение уголовного дела. При получении первой части денег в сумме 1,5 млн рублей 36-летняя адвокат была задержана с поличным сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.



Загрузка...
Теги
кино погода религия армия Новый год/Рождество хоккей Воткинск музыка образование Украина ЖКХ Завьялово медицина видео Россия долг Голливуд мода траур преступление туризм банк Малая Пурга пожар телевидение безопасность футбол Александр Волков Ижевск МЧС дороги семья СМИ ГЖД торговля ремонт Москва лес суд алкоголь Удмуртия бизнес штраф ГИБДД вода молодежь дети строительство технологии правительство оружие Интернет пристав наркотики МВД биатлон природа Можга Ижавто рейтинг Балезино финансы праздник конкурс Владимир Путин выборы прокуратура физкультура самолет Госсовет УР недвижимость пенсия звезда выставка Глазов ДТП бюджет терроризм занятость ветеран зоопарк Дмитрий Медведев полиция творчество Игра промышленность Сарапул транспорт Ува инвалид США депутат свадьба убийство здоровье ИжГТУ фестиваль животные школа СКП
Все теги
Яндекс.Погода