За лишение девственности на осмотре у гинеколога 29-летняя жительница Новосибирска получила 45 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 13:31

фото: hippocrat.kiev.ua
Жительница Новосибирска лишилась девственности при осмотре у гинеколога. Как сообщила Лайфу адвокат девушки, вместо двух миллионов рублей суд взыскал в ее пользу лишь 45 тысяч.

Год назад 29-летняя пациентка пришла на плановый осмотр в женскую консультацию к врачу, которого ранее не посещала, и неоднократно предупредила, что она девственница.

Во время осмотра девушке стало больно, и она заметила на перчатках гинеколога кровь. На следующий день она обратилась к другому гинекологу, который подтвердил частичное лишение девственности.

— Цена иска формировалась исходя из зарубежной практики, потому в Российской Федерации практики такой нет, так как девственная плева не расценивается как орган и соответственно её нарушение не является причинением вреда здоровью. Поэтому иск формировался исключительно из причинённого морального вреда в результате оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, — прокомментировала ситуацию адвокат девушки.

После того как девушка подала иск, врача-гинеколога, который лишил девственности пациентку, уволили. По словам адвоката, ни больница, ни врач не принесли клиентке извинения.



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