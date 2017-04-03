За лишение девственности на осмотре у гинеколога 29-летняя жительница Новосибирска получила 45 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 13:31



фото: hippocrat.kiev.ua фото: hippocrat.kiev.ua

Год назад 29-летняя пациентка пришла на плановый осмотр в женскую консультацию к врачу, которого ранее не посещала, и неоднократно предупредила, что она девственница.Во время осмотра девушке стало больно, и она заметила на перчатках гинеколога кровь. На следующий день она обратилась к другому гинекологу, который подтвердил частичное лишение девственности.— Цена иска формировалась исходя из зарубежной практики, потому в Российской Федерации практики такой нет, так как девственная плева не расценивается как орган и соответственно её нарушение не является причинением вреда здоровью. Поэтому иск формировался исключительно из причинённого морального вреда в результате оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, — прокомментировала ситуацию адвокат девушки.После того как девушка подала иск, врача-гинеколога, который лишил девственности пациентку, уволили. По словам адвоката, ни больница, ни врач не принесли клиентке извинения.