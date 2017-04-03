|
За кражу из куртки заводчанина в Ижевске задержан директор предприятия
Опубликована: Сегодня 14:20 За кражу в Ижевске задержан директор местного предприятия. 32-летний мужчина достал 34 тыс рублей, банковские карты и документы из куртки 70-летнего заводчанина в кафе по ул. Промышленной. Пропажу имущества потерпевший обнаружил уже около 23:00, уходя из заведения.
Установить личность подозреваемого оперативникам удалось благодаря изъятой записи с камеры видеонаблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Загрузка...