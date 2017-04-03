За кражу из куртки заводчанина в Ижевске задержан директор предприятия

Опубликована: Сегодня 14:20

фото: 1istochnik.ru
За кражу в Ижевске задержан директор местного предприятия. 32-летний мужчина достал 34 тыс рублей, банковские карты и документы из куртки 70-летнего заводчанина в кафе по ул. Промышленной. Пропажу имущества потерпевший обнаружил уже около 23:00, уходя из заведения.

Установить личность подозреваемого оперативникам удалось благодаря изъятой записи с камеры видеонаблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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