Чиновники Удмуртии подают декларации о доходах

Опубликована: Сегодня 15:12

фото: дельтастрой18.рф
Декларации о доходах начали подавать чиновники Удмуртии. Как пишет ИА «Удмуртия», об этом на аппаратном совещании 3 апреля доложил и.о. руководителя администрации главы и правительства республики Сергей Бурнышев.

«По состоянию на 3 апреля из 30 руководителей органов исполнительной власти Удмуртской Республики подали сведения только шесть руководителей. Из 112 государственных гражданских служащих администрации главы и правительства Удмуртской Республики подали сведения 63 человека — чуть более половины. Из 30 руководителей органов местного самоуправления Удмуртской Республики подали сведения четыре руководителя», — привел он данные.

Срок заполнения деклараций установлен до 30 апреля 2017 года.



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