Чиновники Удмуртии подают декларации о доходах

Опубликована: Сегодня 15:12



фото: дельтастрой18.рф фото: дельтастрой18.рф

«По состоянию на 3 апреля из 30 руководителей органов исполнительной власти Удмуртской Республики подали сведения только шесть руководителей. Из 112 государственных гражданских служащих администрации главы и правительства Удмуртской Республики подали сведения 63 человека — чуть более половины. Из 30 руководителей органов местного самоуправления Удмуртской Республики подали сведения четыре руководителя», — привел он данные.Срок заполнения деклараций установлен до 30 апреля 2017 года.