На двух станциях метро в Санкт-Петербурге произошли взрывы

Опубликована: Сегодня 16:10

фото: vk.com/spb_today
На двух станциях метро в Санкт-Петербурге произошли взрывы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Экстренные службы подтверждают эту информацию.

«Предварительно, два взрыва на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт», — заявил источник.

Взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

По предварительным данным 10 человек погибли, еще около 25 пострадали.

Все станции метро города закрыты. На месте взрыва работают оперативные службы.
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