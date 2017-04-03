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На двух станциях метро в Санкт-Петербурге произошли взрывы
Опубликована: Сегодня 16:10 На двух станциях метро в Санкт-Петербурге произошли взрывы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Экстренные службы подтверждают эту информацию.
«Предварительно, два взрыва на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт», — заявил источник.
Взрывное устройство было начинено поражающими элементами.
По предварительным данным 10 человек погибли, еще около 25 пострадали.
Все станции метро города закрыты. На месте взрыва работают оперативные службы.
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