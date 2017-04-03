На двух станциях метро в Санкт-Петербурге произошли взрывы

Опубликована: Сегодня 16:10



фото: vk.com/spb_today фото: vk.com/spb_today

«Предварительно, два взрыва на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт», — заявил источник.Взрывное устройство было начинено поражающими элементами.По предварительным данным 10 человек погибли, еще около 25 пострадали.Все станции метро города закрыты. На месте взрыва работают оперативные службы.