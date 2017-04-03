Журналист Александр Серебрянников из Сарапула считает себя и президента Путина бессмертными

Опубликована: Сегодня 16:23

Журналист из Удмуртии Алексей Серебренников задал вопрос Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. 

"Попасть на мероприятие с участием президента - это уже подвиг" - заявил Серебрянников, обращаясь к президенту, - "А задать вопрос - это уже бессмертие, то есть мы с вами уже в рядах бессмертных."

Он поинтересовался у Главы государства о программе переселения, будет ли она продолжена. Вопрос журналиста из Сарапула касался поселка Симониха, где в восьми бараках  выживают несколько десятков семей, сообщает «Удмуртская правда».

Напомним, что в Санкт-Петербурге продолжается четвертый медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который ежегодно проводит Общероссийский народный фронт. В форуме участвуют более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.



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