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В Балезинском районе обрушилась водонапорная башня
Опубликована: Сегодня 17:41 Водонапорная башня упала в селе Нововолково Балезинского района, сообщила пресс-служба администрации района.
Башню установили совсем недавно, в 2015 году, на улице Мира. Она регулировала напор и расход воды в селе. Обрушение произошло накануне, 2 апреля, сообщает ИА СУСАНИН.
«На данный момент водоснабжение в населенном пункте осуществляется без перебоев, за исключением двух улиц: улицы Молодежная, улицы Мира», - отмечается в сообщении.
Чтобы населенный пункт не остался без водоснабжения, в селе запустили насос, за которым следит староста села.
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