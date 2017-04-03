В Балезинском районе обрушилась водонапорная башня

Опубликована: Сегодня 17:41

Водонапорная башня упала в селе Нововолково Балезинского района, сообщила пресс-служба администрации района.

Башню установили совсем недавно, в 2015 году, на улице Мира. Она регулировала напор и расход воды в селе. Обрушение произошло накануне, 2 апреля, сообщает ИА СУСАНИН.

«На данный момент водоснабжение в населенном пункте осуществляется без перебоев, за исключением двух улиц: улицы Молодежная, улицы Мира», - отмечается в сообщении.

Чтобы населенный пункт не остался без водоснабжения, в селе запустили насос, за которым следит староста села.
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