Подростку из Ижевска грозит до 6 лет тюрьмы за кражи из садовых домиков

Опубликована: Сегодня 17:07

фото: oppps.ru
До шести лет лишения свободы грозит 17-летнему жителю Ижевска, обвиняемому в кражах из садовых домиков. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Тогда еще 16-летний учащийся одной из ижевских школ 24 декабря прошлого года отдыхал с пятью несовершеннолетними знакомыми в садовом домике на СНТ «Малиновка-2» в Завьяловском районе. Подростки отмечали день рождения и употребляли спиртные напитки. Ночью обвиняемый решил похитить продукты питания из расположенных рядом садовых домиков. Он проник в шесть домиков, откуда кроме продуктов похитил также бытовую технику (микроволновые печи, электромясорубки и пр.). Утром следы преступлений обнаружил сторож СНТ, который и сообщил об этом в полицию.

Похищенное имущество обнаружили в садовом домике, где отдыхали подростки. Выяснилось, что спиртные напитки по просьбе несовершеннолетних приобрел в магазине незнакомый мужчина.

Следователем внесена информация в органы внутренних дел о постановке обвиняемого на профилактический учет, а также информация в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к административной ответственности родителей подростков.
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