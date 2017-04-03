Подростку из Ижевска грозит до 6 лет тюрьмы за кражи из садовых домиков

Опубликована: Сегодня 17:07



фото: oppps.ru фото: oppps.ru

Тогда еще 16-летний учащийся одной из ижевских школ 24 декабря прошлого года отдыхал с пятью несовершеннолетними знакомыми в садовом домике на СНТ «Малиновка-2» в Завьяловском районе. Подростки отмечали день рождения и употребляли спиртные напитки. Ночью обвиняемый решил похитить продукты питания из расположенных рядом садовых домиков. Он проник в шесть домиков, откуда кроме продуктов похитил также бытовую технику (микроволновые печи, электромясорубки и пр.). Утром следы преступлений обнаружил сторож СНТ, который и сообщил об этом в полицию.Похищенное имущество обнаружили в садовом домике, где отдыхали подростки. Выяснилось, что спиртные напитки по просьбе несовершеннолетних приобрел в магазине незнакомый мужчина.Следователем внесена информация в органы внутренних дел о постановке обвиняемого на профилактический учет, а также информация в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к административной ответственности родителей подростков.